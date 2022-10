Casino : les créanciers s'impatientent, un recentrage sur la France inévitable ?

(Boursier.com) — Casino perd à nouveau 5% à 9 euros ce mercredi à Paris, portant son passif depuis le premier janvier à 60%. Lourdement endetté malgré un vaste programme de cessions, le distributeur est sous la pression de ses créanciers et notamment des banques françaises : Crédit Agricole, BNP Paribas et Natixis. Voyant le temps s'écouler et un groupe dont la dette atteignait encore 7,5 milliards d'euros au premier semestre, les banques hexagonales mèneraient "des réflexions stratégiques, en lien avec Casino, autour d'un recentrage sur la France avec Monoprix, Franprix et Cdiscount ", croit savoir 'BFM Business' en citant des sources proches du dossier.

Plusieurs options seraient sur la table. La première, qualifiée de 'méthode forte' consisterait "à adosser le groupe à l'un de ses concurrents, Carrefour ou Auchan". "C'est le seul moyen de récupérer le plus d'argent possible", affirme au site d'informations un dirigeant d'une banque de Casino. "Ce scénario ne fait pas consensus parmi les créanciers de Casino qui ont bien conscience qu'il favoriserait ses concurrents". "L'autre option, plus douce, viserait à nouer une alliance en France, sans toutefois forcer Jean-Charles Naouri à vendre Casino". "Le regroupement des activités françaises permet de faire entrer un partenaire pour remonter du cash", explique à BFM un proche de Jean-Charles Naouri, dont la succession reste en suspens.

Quel que soit le scénario choisi, la cession des activités en Amérique latine semble désormais inévitable... "L'ensemble des engagements avec les créanciers seront tenus", tente de rassurer une source proche du groupe. Sans avancées concrètes et rapides, il n'est pas certain que cela suffise à apaiser les inquiétudes des investisseurs.