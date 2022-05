Casino : GreenYellow attire les convoitises, le titre bondit

(Boursier.com) — Casino accélère en cette fin de séance avec un titre qui gagne plus de 8% à 17,8 euros. Une poussée de fièvre à relier à une information de nos confrères des 'Echos' selon laquelle le distributeur aurait passé la seconde dans le processus de cession de GreenYellow, sa filiale dédiée aux énergies renouvelables. "Casino escompterait autour de 1,5 milliard d'euros pour sa pépite qu'il contrôle à 76% aux côtés de Tikehau et bpifrance", précise le quotidien, soit "une valorisation d'environ 15 fois l'Ebitda projeté pour 2022". Selon les sources du journal, Engie et TotalEnergies étudient le dossier tout comme EDP, ainsi que les fonds Ardian, KKR et Blackstone, EQT ou encore Partners Group.

Lourdement endetté, Casino est engagé dans un vaste programme de cessions d'actifs. Pour financer sa dette, les ventes de GreenYellow et Cdiscount sont régulièrement évoquées.