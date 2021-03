Casino étudierait une IPO de GreenYellow

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Casino envisagerait d'introduction en bourse GreenYellow, sa filiale dédiée à la production et fourniture d'électricité renouvelable. Selon les sources de 'Bloomberg', une cotation de GreenYellow à Paris est l'une des nombreuses possibilités envisagées par le groupe stéphanois qui cherche à réduire sa dette en vendant divers actifs. En pleine croissance, GreenYellow devrait générer un Ebitda de 90 millions d'euros cette année, contre 64 ME en 2020, selon les dernières données dévoilées par Casino. L'entreprise étend sa couverture géographique et conquiert de nouveaux clients (entreprises et particuliers) grâce à ses contrats d'énergie vendus en partenariat avec Cdiscount.

Casino pourrait également de réduire sa participation dans Cnova, la société cotée qui possède notamment son site de vente en ligne Cdiscount. Si Casino considère le commerce électronique comme un élément clé de sa stratégie et prévoit de garder le contrôle de l'unité, il pourrait vendre une partie de sa participation de 65%, actuellement valorisée environ 1,5 milliard d'euros. Aucune décision finale n'a été prise et il n'y a aucune certitude que les délibérations aboutiront sur une ou plusieurs transactions.

Lourdement endetté, le propriétaire des chaînes Franprix et Monoprix a engagé des "processus formels" pour la vente de certains actifs, a déclaré son directeur général, Jean-Charles Naouri, le mois dernier. "Il y a des processus formels en cours. Les actifs de Casino sont tous rentables, ce qui nous rend très confiants (ndlr : sur la capacité de Casino à respecter le plan)", a ainsi affirmé le dirigeant lors de la publication des comptes annuels du groupe. La société a réaffirmé son objectif de vendre 4,5 milliards d'euros d'actifs, dont 2,8 MdsE ont déjà été réalisés grâce notamment à la cession de plusieurs centaines de magasins à prix réduits Leader Price à Aldi.