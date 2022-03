Carrefour négocierait la cession de ses opérations taïwanaises

(Boursier.com) — Carrefour gagne 0,8% à 18,4 euros sur la place parisienne alors que les spéculations autour d'une cession des activités taïwanaises du distributeur sont de retour. Selon les 'traditionnelles' sources proches du dossier de 'Bloomberg', le géant français est en discussions avancées pour vendre une participation majoritaire dans ses opérations taïwanaises à son partenaire minoritaire local Uni-President Enterprises Corp. Le conglomérat alimentaire taïwanais, qui a un droit de premier refus pour la participation de 60% de Carrefour, et ce dernier discutent des détails d'une transaction potentielle, y compris le financement et les obstacles antitrust, ont précisé les sources. Un accord pourrait être conclu dans les prochaines semaines.

Aucune décision finale n'a toutefois été prise et d'autres soumissionnaires restent intéressés par les actifs. "Nous gérons cela conformément au scénario", a déclaré le président d'Uni-President, Lo Chih-Hsien, lorsqu'il a été interrogé sur un accord potentiel le 11 mars. "Quand le moment sera venu, tout le monde le saura".

Carlyle Group, CVC Capital Partners et le conglomérat taïwanais Far Eastern auraient également manifesté leur intérêt pour le dossier. Les opérations taiwanaises de Carrefour pourraient être valorisées au moins 1,9 milliard de dollars. Carrefour a créé son premier point de vente à Taïwan en 1989, deux ans après avoir créé une joint-venture avec Uni-President. L'entreprise compte désormais plus de 320 magasins dans le pays.