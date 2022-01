Carrefour : la rumeur Auchan est déjà de retour !

(Boursier.com) — Et c'est reparti pour un tour. Carrefour commence 2022 comme il avait fini 2021 : dans le vert et porté par la spéculation autour d'un rapprochement avec Auchan. Le groupe nordiste aurait relancé les travaux en vue d'un accord potentiel avec le roi des hypermarchés après l'échec des négociations précédentes à l'automne. Selon les sources de 'Bloomberg', Auchan a eu des discussions avec des sociétés de capital-investissement en vue d'une éventuelle collaboration pour déposer une offre sur Carrefour.

Un rapprochement avec le groupe dirigé par Alexandre Bompard aiderait la famille Mulliez à créer le plus grand épicier de France et à renforcer sa position face aux concurrents allemands à bas prix tels que Lidl et Aldi. Tout accord nécessiterait le soutien des actionnaires de référence de Carrefour, la famille Moulin et le magnat de la distribution brésilien Abilio Diniz. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à une offre, précisent les sources de l'agence.

S'il ne fait désormais plus guère de doute quant à la possibilité d'une telle opération (il n'y a pas de fumée sans feu), le timing semble lui peu approprié. Un accord dans les prochaines semaines interviendrait en effet à un moment sensible, moins de quatre mois avant l'élection présidentielle. Et ce, alors qu'un rapprochement entre les deux géants français pourrait entraîner de nombreuses suppressions d'emplois, tout en déclenchant un examen antitrust de la part des autorités de la concurrence.

En hausse de 4,4% à 17,2 euros, Carrefour aligne une huitième séance consécutive dans le vert, sa plus longue série haussière depuis quatre ans.