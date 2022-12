Carrefour : ça roule tout seul !

(Boursier.com) — Il y aura du beau monde le 5 décembre prochain pour l'inauguration du service de livraison par navette autonome de Carrefour ! Aux côté d'Alexandre Bompard, le Président-directeur général du groupe de distribution, seront présents Christophe Béchu, le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Elodie Perthuisot, la Directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale du Groupe Carrefour, Eric Labaye, le Président de l'IP Paris etYasmine Fage, la co-fondatrice de la startup Goggo Network.

La cérémonie aura lieu en présence de nombreux journalistes dans la Cour Vaneau du campus de l'Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau.

Projet "5G Open Road"

Carrefour compte à cette occasion déployer un véhicule de livraison entièrement autonome qui circulera sur les routes à fort trafic et dans des conditions normales (15km de parcours et jusqu'à 70km/h), une première en France ! Dans le cadre du projet "5G Open Road", Carrefour fera ainsi circuler cette navette au sein du plateau de Saclay, le plus grand terrain d'expérimentation de conduite autonome en France...

Fondée en 2018 par Martin Varsavsky et Yasmine Fage, Goggo Network opère des flottes de véhicules autonomes, des robots-trottoirs aux navettes sur routes ouvertes, pour offrir aux retailers, restaurants et logisticiens des services de livraison du dernier kilomètre. A cette fin, Goggo a levé 24 ME auprès de ses investisseurs Axel Springer et Softbank et a des bureaux à Paris, à Madrid et à Berlin.