Capri Holdings (Versace) devrait être racheté par Tapestry (Coach)

(Boursier.com) — Capri Holdings s'envole de plus de 30% en pré-séance sur des rumeurs de rachat de Tapestry. Selon les informations du 'Wall Street Journal', le propriétaire des marques Michael Kors, Jimmy Choo et Versace pourrait être valorisé près de 10 milliards de dollars dans le cadre de ce rachat, contre une capitalisation de 4 Mds$ hier soir à la clôture de Wall Street. Avec cette opération, la maison de couture américaine renforcerait significativement son portefeuille et serait dans une meilleure position pour rivaliser face aux géants européens.

L'acquisition de Capri marquerait également un renouveau dans l'activité de M&A dans le luxe aux États-Unis, tandis que les majors européennes continuent de développer leur portefeuille en acquérant davantage de marques haut de gamme. Selon le WSJ, l'opération pourrait être dévoilée dès ce jeudi.