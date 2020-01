Bombardier pourrait céder son activité ferroviaire à Alstom

Bombardier pourrait céder son activité ferroviaire à Alstom









Crédit photo © bombardier

(Boursier.com) — C'est un vieux serpent de mer dans les salles de marché. Il est à nouveau d'actualité depuis hier soir. 'Bloomberg' a en effet indiqué que Bombardier a eu des discussions préliminaires avec Alstom en vue d'un rapprochement de son activité ferroviaire avec celle de son concurrent français. Selon les sources de l'agence, les pourparlers entre les deux parties ont commencé avant que Bombardier n'avertisse sur ses résultats la semaine dernière et indique qu'il pourrait se retirer de sa coentreprise avec Airbus qui fabrique l'avion de ligne A220.

Les tentatives de regroupement entre groupes occidentaux dans un secteur où la concurrence chinoise fait peur se multiplient depuis plusieurs années. En 2017, Bombardier a ainsi tenté de combiner ses activités ferroviaires avec son concurrent Siemens, jusqu'à ce que la société allemande décide soudainement de conclure un accord avec Alstom. L'Union européenne a par la suite bloqué la fusion franco-allemande, qui aurait donné naissance à un champion européen du rail, après que les régulateurs aient refusé de céder aux avertissements concernant la menace imminente de la concurrence chinoise.

Une éventuelle reprise de l'activité ferroviaire de Bombardier, détenue à hauteur de 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec, par Alstom, pourrait ainsi connaître le même sort et se heurter à un véto du régulateur européen.

Quant au groupe canadien, en grandes difficultés, s'il venait à se retirer à la fois du rail et du projet A220, dont il a cédé le contrôle à Airbus en 2018, ses activités se limiteraient à la production d'avions d'affaires sous les marques Learjet, Challenger et Global. De géant industriel, le groupe canadien ne serait alors plus qu'un 'petit' fabricant de jets.