Bolloré : réfléchirait à la cession de ses activités en Afrique

(Boursier.com) — Les grandes manoeuvres pourraient se poursuivre au sein de la galaxie Bolloré. Après l'IPO d'UMG chez Vivendi, la holding de Vincent Bolloré réfléchirait à la cession de certaines de ses activités en Afrique. Selon les informations du 'Nouvel Obs dévoilées hier soir', le milliardaire français envisagerait de se séparer de ses activités de transport et de manutention portuaire en Afrique. 'Le Monde', qui cite des sources concordantes, affirme de son côté que Morgan Stanley a commencé à sonder des acheteurs potentiels pour Bolloré Africa Logistics. Les grands noms du transport maritime tels que le français CMA CGM et le Danois Maersk sont évoqués par le quotidien, tout comme l'exploitant portuaire Dubai Ports World et le Chinois Cosco Shipping.

"La branche Bolloré Africa Logistics, qui a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, serait valorisée entre 2 milliards et 3 milliards d'euros", détaille 'Le Monde', tout en précisant que "le périmètre susceptible d'être cédé ne paraît pas figé". Leader du transport et de la logistique en Afrique, où elle dispose d'un réseau sans équivalent avec 250 filiales et près de 21.000 collaborateurs, la filiale de Bolloré est présente dans 42 ports africains, et opère dans le cadre de concessions 16 terminaux à conteneurs, 7 terminaux ro-ro (roll-on/roll-off), 2 terminaux à bois et un terminal fluvial, auxquels vient s'ajouter une activité de manutention conventionnelle.

Pour Oddo BHF, cette information est une surprise et n'a jamais été évoquée par le management jusqu'à présent. Elle serait toutefois logique au regard des capitaux grandissants nécessaires pour cette activité. La société pourrait utiliser le produit de la cession pour se renforcer dans la commission de transport ou poursuivre la réorganisation de la boucle avec un éventuel rachat tout ou partiel des minoritaires de Bolloré.