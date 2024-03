Boeing pourrait racheter Spirit AeroSystems

(Boursier.com) — Spirit AeroSystems s'envole de plus de 15% à Wall Street sur des rumeurs de rachat de Boeing. L'équipementier aéronautique, qui a été séparé du géant américain en 2005, a engagé des banquiers pour explorer diverses options stratégiques et a eu des discussions préliminaires avec Boeing, selon les informations du 'Wall Street Journal' et de 'Bloomberg'. Spirit étudie également la possibilité de vendre des activités en Irlande qui fabriquent des pièces pour Airbus, selon les sources des deux sites d'informations.

Le fournisseur, assiégé par une série de défaillances de qualité, a été vendu en 2005 à des sociétés de capital-investissement, mettant ainsi fin à près de 80 ans au sein du constructeur aéronautique. Une décision qui s'inscrivait à l'époque dans la volonté de Boeing de devenir plus simple et, à terme, plus rentable. Retour dans le futur pour Boeing ?