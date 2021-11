Boeing : litige réglé ?

(Boursier.com) — Les actionnaires de Boeing ont conclu un accord avec des dirigeants et ex-dirigeants du groupe pour régler un litige concernant la supervision de la sécurité du 737 MAX, rapportent certaines sources proches du dossier à l'agence Reuters. L'une de ces sources a même précisé que le montant de l'accord s'élevait à environ 250 Millions de dollars...

Boeing avait annoncé en début d'année qu'il verserait plus de 2,5 Milliards de dollars afin de solder l'enquête du ministère américain de Justice sur les deux accidents du 737 MAX ayant fait 346 victimes en 2018 et 2019... Le groupe aéronautique n'aura toutefois pas à plaider coupable dans le cadre de poursuites criminelles.

Le montant qui avait été annoncé par le ministère comprenait une sanction pénale de 244 Millions de dollars, ainsi que 1,77 Milliard d'indemnités et la création d'un fonds de 500 Millions de dollars pour les proches des victimes.

Les deux catastrophes aériennes impliquant l'appareil avaient entraîné son immobilisation durant 20 mois. "Les accidents tragiques du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines ont révélé la conduite frauduleuse et trompeuse des employés de l'un des principaux fabricants d'avions commerciaux au monde", avait indiqué le procureur général adjoint David P. Burns.

Boeing avait admis pour sa part dans des documents judiciaires que deux pilotes d'essais du 737 MAX avaient trompé la FAA concernant le système de sécurité MCAS...