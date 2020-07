Boeing : le 737 MAX autorisé à voler en octobre ?

Boeing : le 737 MAX autorisé à voler en octobre ?







Crédit photo © Boeing

(Boursier.com) — Le 737 MAX pourrait bien retrouver les airs cet autonome... Après que Boeing eut achevé les vols de certification de l'appareil en début de mois, l'administration fédérale de l'aviation (FAA) prévoit de publier dans un "avenir proche" un projet de directive de navigabilité qui portera sur les modifications apportées à l'avion, interdit de vol depuis mars 2019. Un responsable informé du dossier a dit à Reuters que la FAA ne lèverait probablement pas avant octobre cette interdiction de vol.

"Boeing travaille en étroite collaboration avec la FAA et d'autres régulateurs internationaux pour répondre à leurs attentes alors que nous nous efforçons de remettre en service le 737 Max en toute sécurité", a indiqué l'avionneur américain. "La sécurité est notre priorité et le calendrier de remise en service sera déterminé par les régulateurs".

La FAA a déclaré que le public disposerait de 45 jours pour réagir aux "propositions de changements de conception et de procédures d'équipage destinées à limiter les problèmes de sécurité identifiés au cours des enquêtes" menées à la suite des deux catastrophes aériennes au large de l'Indonésie et en Ethiopie. Elle a souligné qu'il restait un certain nombre d'étapes essentielles à franchir avant la reprise de l'exploitation commerciale du 737 MAX.

Très attendue par Boeing, la reprise des vols commerciaux du MAX devrait mettre fin à une crise qui lui a pour le moment coûté plus de 18 milliards de dollars.