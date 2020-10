BNP Paribas / Société Générale : Morgan Stanley évoque une potentielle fusion

(Boursier.com) — BNP Paribas et Société Générale trustent les deux premières places du CAC40 ce lundi à la faveur de gains respectifs de 3,2% et 3,5%. Outre la nouvelle consolidation sectorielle, les deux banques françaises sont dopées par une note de Morgan Stanley qui estime qu'un rapprochement potentiel de la SocGen avec son homologue français pourrait avoir un sens. Le broker américain évoque notamment la simplification des réseaux des deux banques ainsi que la création de synergies "conséquentes".

Des synergies potentielles allant jusqu'à 35% de la base de coûts de la SocGen proviendraient principalement du réseau de détail français de l'établissement de la Défense ainsi que de sa banque d'affaires/d'investissement (CIB), détaille MS. D'autres activités, bien que plus petites, pourraient également permettre des synergies, notamment le crédit à la consommation, l'assurance, la gestion de fortune/la gestion d'actifs et, éventuellement, le crédit-bail.

Le broker souligne néanmoins que le rapprochement donnerait naissance à la plus grande banque du monde, ce qui pourrait entraîner des problèmes en raison de la réglementation 'too-big-to fail' qui vise à limiter la taille des banques. Des cessions d'actifs pourraient toutefois permettre d'y remédier.

Ce n'est pas la première fois qu'un analyste évoque cette éventuelle fusion entre deux des plus importants établissements financiers français. L'idée pourrait toutefois prendre plus d'épaisseur dans une industrie qui, en plus de ses problèmes de longue date (taux bas voire négatifs, réglementation pénalisante, forte concurrence...), doit désormais faire face aux conséquences de la crise liée à la pandémie de Covid-19.