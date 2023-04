BNP Paribas : serait sur le point de vendre son activité de crédit à la consommation en République tchèque

(Boursier.com) — BNP Paribas s'adjuge 2% à 57 euros avant un long week-end de Pâques. La banque française serait en pourparlers avancés avec Erste Group Bank pour lui céder son activité de crédit à la consommation en République tchèque. Selon les sources de 'Bloomberg', les deux établissements financiers mettent la touche finale à un accord qui pourrait être annoncé dans les prochaines semaines. Les délibérations sont en cours et pourraient encore être retardées ou tomber à l'eau, précisent les sources de l'agence. BNP devrait continuer à servir les entreprises clientes dans le pays et à y proposer d'autres services bancaires.

Cette transaction entrerait dans le cadre de la restructuration de la branche de crédit à la consommation de la BNP alors que la détérioration des perspectives économiques et l'inflation galopante pèsent sur la rentabilité de l'activité. BNP a déjà vendu une unité similaire en Bulgarie et envisagerait des cessions sur d'autres marchés émergents, dont la Roumanie et la Hongrie. La firme a également annoncé des suppressions de postes dans cette activité en France. Alors que les marges de crédit à la consommation peuvent être lucratives, la baisse de la qualité des actifs devient une préoccupation car les consommateurs ont du mal à rembourser leurs dettes et les banques sont de plus en plus réticentes à accorder de nouveaux prêts.