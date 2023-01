BNP Paribas réfléchit à une restructuration de sa branche de financement aux particuliers

(Boursier.com) — BNP Paribas pourrait restructurer sa branche de crédit à la consommation alors que la détérioration des perspectives économiques et l'inflation galopante pèsent sur la rentabilité de l'activité. La banque étudie les moyens d'améliorer les rendements de l'unité étant donné que la rentabilité devrait diminuer cette année, selon des personnes proches de l'établissement citées par 'Bloomberg'. Le prêteur pourrait décider de vendre des parties de la division ou commencer à épuiser certains de ses livres de prêt. De suppressions d'emplois pourraient avoir lieu même si le nombre concerné n'a pas fuité.

"Dans un secteur du crédit à la consommation en pleine mutation, en raison de l'évolution des usages de la clientèle et du contexte économique, BNP Paribas Personal Finance a présenté à ses organisations syndicales ses réflexions stratégiques concernant le recentrage de ses activités et l'adaptation de son modèle opérationnel", a déclaré la banque dans une déclaration transmise à l'agence.

La division est importante pour la BNP dans la mesure où elle représente environ 11% des revenus totaux de la banque. Elle emploie 20.000 personnes dans une trentaine de pays, dont le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine et la majeure partie de l'Europe. Elle accorde des prêts à plus de 20 millions de clients via ses propres marques, telles que Cetelem ou Consors Finanz, ainsi que par le biais de partenariats avec des détaillants, des constructeurs automobiles ou d'autres institutions financières.

Dans le cadre de son plan visant à abaisser le profil de risque de la branche, 'Bloomberg' rappelle que BNP Paribas se concentre désormais davantage sur les prêts automobiles et s'éloigne des prêts personnels et des cartes de crédit. Les prêts automobiles sont en effet généralement moins risqués car ils sont adossés à un actif. Néanmoins, les prêts personnels et les cartes de crédit représentaient encore plus de la moitié de l'encours total des crédits à la consommation du groupe à fin septembre.

Les entreprises actives dans le financement aux particuliers se préparent à un environnement difficile, une éventuelle récession et une inflation élevée érodant la capacité des ménages à obtenir de nouveaux prêts ou à rembourser leurs dettes.