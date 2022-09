BNP Paribas intéressé par la division de produits titrisés du Credit Suisse ?

(Boursier.com) — Apollo Global Management et BNP Paribas seraient intéressés par la reprise d'au moins une partie de l'activité de produits titrisés du Credit Suisse. 'Bloomberg,' qui cite des personnes proches de la banque helvétique, précise que la société basée à Zurich chercherait à obtenir un accord pour vendre l'intégralité de la division, tandis que des investisseurs potentiels pourraient seulement vouloir obtenir des portefeuilles ou des classes de risque spécifiques. Le Credit Suisse a précédemment déclaré qu'il recherchait des fonds tiers pour l'unité, qui est rentable mais 'pompe' beaucoup de capital.

L'activité SPG (securitized products group) achète et revend des titres adossés à des pools d'hypothèques et d'autres actifs, tels que des prêts automobiles et des dettes de carte de crédit. La banque envisage toujours d'autres options et aucune décision finale n'a été prise, ont précisé les sources de l'agence. Le Credit Suisse a annoncé un plan visant à attirer des investisseurs dans la branche parallèlement à un examen stratégique plus large après une série de pertes sous l'ancien patron Thomas Gottstein. Cet examen devrait se conclure le mois prochain par une restructuration qui entraînera probablement de nouvelles coupes dans la banque d'investissement et la suppression de milliers d'emplois.

" Nous avons dit que nous ferons le point sur les progrès de notre examen complet de la stratégie lorsque nous annoncerons nos résultats du troisième trimestre", a répondu le Credit Suisse. "Il serait prématuré de commenter les résultats potentiels d'ici là".