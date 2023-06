BNP Paribas aurait trouvé un accord pour Orange Bank

(Boursier.com) — Malgré plusieurs démentis, BNP Paribas devrait bien finir par mettre la main sur Orange Bank. Selon les informations de nos confrères des 'Echos', les deux groupes "ont trouvé un accord qui sera soumis ce mercredi au conseil d'administration de l'opérateur télécoms".

"Celui-ci porte sur le référencement auprès de BNP Paribas de quelque 800.000 clients de la banque en ligne lancée en 2017 (500.000 clients bancaires et potentiellement 300.000 clients hérités des années Groupama) et qui a coûté plus de 1 milliard d'euros au groupe aujourd'hui dirigé par Christel Heydemann. Environ un million de clients d'Orange Bank sont de facto déjà sous ombrelle BNP Paribas au travers de sa filiale d'assurance Cardif associée à la banque de l'opérateur sur ces contrats", détaille le quotidien économique.

Si rien n'est encore assuré, la banque ne reprendrait aucun salarié de l'opérateur télécoms. " Il n'y a pas de transfert d'activités, mais une recommandation faite aux clients. Il n'y a donc pas de reprise de personnel sous-jacent ", indique une source du journal. Alors que les syndicats seraient très inquiets d'un tel scénario, la " direction d'Orange est prête à proposer un reclassement à l'ensemble des effectifs ".