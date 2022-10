BNP Paribas aurait mis en vente sa filiale sud-africaine RCS

(Boursier.com) — BNP Paribas aurait engagé Barclays pour vendre ses activités sud-africaines de services financiers dans le cadre d'une réduction plus large de sa présence sur le continent, croit savoir 'Bloomberg', en citant de personnes proches du dossier. La banque aurait entamé un processus formel pour se séparer du fournisseur de crédit à la consommation et de services financiers RCS qui opère en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana.

Une information qui intervient alors que la société se concentre sur l'expansion de ses opérations européennes et asiatiques. BNP a dernièrement vendu une participation majoritaire dans ses activités en Côte d'Ivoire et s'est délesté de ses actifs au Sénégal en juillet.

RCS, fondée il y a 23 ans, propose à ses clients des cartes privatives, des prêts et des polices d'assurance, selon son site internet. L'agence rappelle que BNP a acheté RCS il y a huit ans pour 2,65 milliards de rands (147 millions de dollars) à Standard Bank Group et à Foschini Group.

Des offres pour RCS seraient attendues dans les prochaines semaines.