BNP Paribas aurait des vues sur ABN Amro

(Boursier.com) — Dans un marché enclin au rebond, BNP Paribas avance de 2% à 48,5 euros en cette fin de semaine. La banque de la rue d'Antin est entourée alors que selon les indiscrétions de 'Bloomberg' le groupe français aurait exprimé son intérêt pour une acquisition potentielle d'ABN Amro. Citant des personnes ayant connaissance du dossier, l'agence affirme que la première banque française a récemment rencontré le gouvernement néerlandais et a discuté de son intérêt pour une telle transaction. La BNP serait notamment attirée par les activités de détail et d'entreprise d'ABN Amro et par l'opportunité de se développer en Europe du Nord.

Le gouvernement néerlandais ne serait toutefois pas encore prêt à perdre le contrôle d'ABN Amro, et les contacts préliminaires avec la BNP n'auraient pas donné lieu à des négociations détaillées. L'État préférerait vendre des titres sur le marché, ce qui lui permettrait de lever des fonds tout en conservant un certain contrôle, selon l'une des personnes de 'Bloomberg'. D'autres banques auraient également approché le gouvernement néerlandais pour fait part de leur intérêt pour ABN Amro.

Un porte-parole du ministère néerlandais des finances a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter des considérations spécifiques sur une vente : "depuis que le ministère détient une participation dans ABN Amro, il s'entretient régulièrement avec diverses parties prenantes sur un large éventail de sujets". "La décision concernant d'éventuelles autres opérations de cession est déterminée en fonction de plusieurs facteurs", a précisé un porte-parole de l'établissement hollandais. En outre, tout projet de rachat d'ABN Amro par la BNP pourrait se heurter à une résistance politique aux Pays-Bas, notamment après le mariage tumultueux entre Air France et KLM.

L'État néerlandais est intervenu pour sauver ABN Amro au plus fort de la crise financière, dépensant près de 22 milliards d'euros dans le processus. Il a introduit la banque en bourse en 2015 et a vendu une partie de sa participation, mais il détient toujours la majorité du capital. ABN Amro, qui s'envole de plus de 12% à Amsterdam, pèse un peu moins de 10,9 milliards d'euros en Bourse contre près de 60 MdsE pour la BNP.