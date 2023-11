BMW : l'électrique fait des étincelles !

(Boursier.com) — Le groupe BMW a fait mieux que prévu dans l'électrique ! Les ventes de véhicules entièrement électriques ont ainsi représenté 15,1% du total des livraisons du troisième trimestre, dépassant l'objectif de 15% que BMW s'était fixé pour la fin de cette année... Pour les analystes, le curseur va donc être logiquement remonté pour 2024, de quoi améliorer les scénarii de certains brokers : Entre juillet et septembre, le groupe BMW a en effet vendu un total de 93.931 véhicules entièrement électriques (2022 : 52.305 véhicules).

Pour le broker, Stifel, les résultats du troisième trimestre sont largement conformes aux attentes du consensus et le FCF est en avance sur les attentes à 2,6 MdsE. "BMW a confirmé les prévisions concernant les livraisons, la marge EBIT et le FCF.

Les perspectives du FCF semblent désormais conservatrices, mais BMW dépense toujours plus pour les CAPEX au quatrième trimestre" précise l'analyste...

BMW confirme ainsi ses prévisions pour l'ensemble de l'année avec une croissance solide des livraisons (5-9,9% en glissement annuel), une marge EBIT de l'automobile de 9 à 10,5%, un RoE des services financiers 16-19%. Le FCF est attendu au-dessus de 6 MdsE (5,8 MdsE sur 9 mois 2023). Le broker vise un cours de 117 euros. Le titre monte actuellement de 3,5% en bourse de Francfort à 94 euros.

Ton optimiste

Le groupe a plus globalement fait état d'une hausse de la marge de sa division automobile au troisième trimestre, adoptant un ton nettement plus optimiste que certains de ses concurrents, tout en confirmant ses prévisions pour l'année. Le constructeur automobile haut de gamme anticipe ainsi une marge annuelle sur le bénéfice avant intérêts et impôts dans sa division automobile de 9% à 10,5% et est en passe d'atteindre cet objectif.

Les prix plus élevés et la vente de voitures électriques ont contribué à faire progresser le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de 3,4%, pour atteindre 38,5 milliards d'euros, ce qui dépasse les estimations des analystes.

La marge de BMW sur les bénéfices avant intérêts et impôts est ressortie à 9,8% au cours du trimestre, 10,8% si l'on exclut la prise de contrôle de BBA.

BMW, qui avait averti en août dernier que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement pourraient perdurer tout au long de l'année, estime désormais qu'ils se sont atténués ces dernières semaines...