Believe : déjà la fin de l'aventure boursière ?

(Boursier.com) — Trois ans et puis s'en va ? Believe pourrait être retiré de la cote, racheté par une société de capital-investissement. Selon les sources de 'Reuters', les principaux actionnaires de la maison de disque digitale ont sondé l'intérêt du marché en vue d'une éventuelle reprise de la société. Le groupe aurait notamment eu des discussions avec le géant suédois EQT et le fonds Permira. Si rien n'indique que l'opération aboutisse, des pourparlers sont toujours en cours, a précisé une source proche du dossier à l'agence.

Fondée en 2005 et basée à Paris, Believe conseille des artistes et des labels de musique indépendants, notamment en ce qui concerne la distribution et la promotion de leur musique. La capitalisation boursière de Believe s'élève à environ 950 millions d'euros alors que le titre s'échange deux fois moins haut que lors de son introduction en juin 2021.