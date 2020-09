Banques : UBS et Credit Suisse discuteraient fusion

Banques : UBS et Credit Suisse discuteraient fusion







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'heure du retour des grosses opérations de fusion-acquisition a sonné. Aux Etats-Unis, on a appris au cours des dernières heures que Nvidia allait reprendre le concepteur britannique de puces Arm Holdings pour 40 milliards de dollars, que Gilead Sciences allait racheter son compatriote spécialisé dans la biotechnologie Immunomedics dans le cadre d'une opération de 21 Mds$ tandis que Verizon Communications a accepté de débourser 6,25 Mds$ pour s'offrir TracFone Wireless.

En Europe, après l'annonce du projet de fusion entre les banques Caixabank et Bankia et la bataille autour de Borsa Italiana, une indiscrétion révélée par le blog d'informations financières 'Inside Paradeplatz' fait couler beaucoup d'encre ce lundi. Et pour cause, UBS Group et le Credit Suisse pourraient se rapprocher pour créer l'une des plus grandes banques européennes. Le projet, surnommé Signal, serait mené par le président d'UBS, Axel Weber, qui travaillerait directement avec son homologue du Crédit Suisse, Urs Rohner.

Selon le site helvétique, M.Weber a déjà discuté de ses intentions avec le Ministre suisse des finances Ueli Maurer ainsi qu'avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Un accord pourrait être conclu d'ici le début de l'année prochaine. Si les obstacles à un tel rapprochement semblent à première vue nombreux, notamment du côté concurrentiel, un mariage entre les deux géants helvétiques aurait d'importantes conséquences sur le front de l'emploi.

Alors que le CS emploie près de 50.000 personnes dans le monde, dont environ 15.000 en Suisse, et UBS près de 70.000 (dont environ 20.000 en Suisse), une fusion pourrait se traduire par une la suppression de 10 à 20% des effectifs du nouvel ensemble, soit environ 15.000 postes. Le projet n'a pas fini de faire parler...