Banques : spéculations autour de Standard Chartered

(Boursier.com) — L 'année pourrait débuter par une énorme opération dans le secteur bancaire : First Abu Dhabi Bank travaillerait sur un rachat de Standard Chartered. La plus grande banque du Moyen-Orient envisagerait une prise de contrôle complète du groupe financier londonien, croit savoir 'Bloomberg' en citant ses 'traditionnelles' personnes proches du dossier. FAB étudierait le dossier depuis plus de six mois et travaillerait avec divers conseillers. Le prêteur du Golfe pourrait également envisager d'autres structures de transaction, telles que l'acquisition de diverses activités de la firme britannique et non un rachat à 100%. Compte tenu des obstacles et de la complexité de la transaction, l'affaire pourrait encore tomber à l'eau.

En cas d'accord, l'opération constituerait l'une des plus importantes fusions bancaires de la dernière décennie. Standard Chartered vaut environ 23,1 milliards de dollars, contre 51,9 Mds$ pour FAB. La transaction déboucherait sur un groupe disposant de plus de 1.000 Mds$ d'actifs. Étant donné que Standard Chartered est classée comme une banque d'importance systémique mondiale - contrairement à FAB - le prêteur d'Abu Dhabi devrait passer par un processus d'approbation particulièrement rigoureux, et obtenir le feu vert de plusieurs régulateurs, pour mettre la main sur sa cible.

Créée en 2016 lorsque Abu Dhabi a combiné ses deux plus grandes banques - National Bank of Abu Dhabi et First Gulf Bank, FAB appartient à peu près à moitié au fonds souverain national Mubadala Investment et à des membres de la famille Al Nahyan au pouvoir dans l'émirat, l'une des plus riches du monde avec une fortune estimée à plus de 300 Mds$. Même si son siège social est situé à Londres, Standard Chartered réalise la grande majorité de ses revenus et de ses bénéfices en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Le plus grand marché unique de la banque est Hong Kong.

En vive hausse de 21% à la suite de cette information de 'Bloomberg', Standard Chartered ramène ses gains à moins de 6% à Londres. First Abu Dhabi Bank a en effet confirmé avoir étudié une offre potentielle sur sa rivale mais a précisé ne plus envisager une telle issue.