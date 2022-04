Axa aurait des vues sur les activités d'assurance de Banco BPM

(Boursier.com) — Les actifs de Banco BPM attirent les grands groupes financiers français. Quelques jours après que le Crédit Agricole eut révélé avoir acquis une participation de 9,18% dans la troisième plus grande banque italienne, Axa lorgnerait les activités d'assurance de cette dernière. Selon les sources de 'Bloomberg', l'assureur serait en effet en discussions préliminaires avec le groupe transalpin pour acquérir une participation majoritaire dans ses activités d'assurance évaluées à environ 1,5 milliard d'euros.

Axa envisagerait un accord une fois que BPM aura mis la main sur plusieurs entreprises locales d'assurance dont elle partage la propriété avec des partenaires. Selon les personnes proches du dossier citées par l'agence, rien n'est fait et les pourparlers pourraient échouer. L'intérêt pour le secteur de l'assurance a été l'une des raisons pour lesquelles le Crédit Agricole a décidé d'acquérir une participation minoritaire dans Banco BPM, cherchant ainsi à décourager d'éventuels concurrents, selon certaines personnes.

Depuis la création de Banco BPM en 2017, issu du rapprochement entre Banco Popolare et Banca Popolare di Milano, le PDG Giuseppe Castagna a réorganisé les activités de gestion d'actifs, d'assurance et de crédit à la consommation afin d'éliminer les doubles emplois et d'augmenter sa rentabilité. Un redressement réussi qui en fait une cible de choix en Europe.