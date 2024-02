Automobile : l'heure des grandes manoeuvres ?

(Boursier.com) — De grosses opérations de fusion-acquisition se préparent-elles dans l'industrie automobile ? Pour Carlos Tavares, le patron de Stellantis, les planètes sont en tous cas en train de s'aligner pour assister à de telles manoeuvres. Dans une interview accordée à 'Bloomberg News', le dirigeant explique que la montée en puissance des constructeurs chinois, les efforts de l'Union européenne pour éliminer progressivement les moteurs à combustion et les nouveaux accords coûteux avec le syndicat United Auto Workers aux Etats-Unis figurent parmi les facteurs alimentant un plus grand potentiel de M&A à l'avenir. Le directeur général du propriétaire de Peugeot estime que les autorités antitrust devront tenir compte de ces circonstances lorsqu'elles décideront d'autoriser ou non un autre accord majeur comme la fusion, en 2021, entre le groupe PSA et Fiat Chrysler.

"Lorsque ces concurrents (ndlr : les constructeurs chinois) arrivent sur nos marchés avec la possibilité de vendre leurs véhicules électriques au même prix que les véhicules à moteur à combustion, et qu'en même temps les gouvernements occidentaux imposent la vente de véhicules 100% électriques à batterie, il est tout à fait évident que les gars qui ne peuvent pas fabriquer des BEV à des prix compétitifs vont être confrontés à un problème existentiel. Les entreprises qui ne se sont pas préparées à cet impact vont, à mon avis, être en difficulté. Ce qui signifie que nous devons être en forme et prêts. Si ces opportunités se concrétisent, nous souhaitons alors participer à cette consolidation. Ceux qui n'ont pas fait leurs devoirs en matière de réduction des coûts sont ceux qui vont se mettre en difficulté", détaille Carlos Tavares.

"Une consolidation viendra et mettra le monde occidental dans une situation difficile pour décider quoi faire des lois antitrust. Les règles anti-concurrentielles actuelles sont contre-productives pour faire face à l'offensive chinoise. À un moment donné, si vous devez financer une technologie très coûteuse et que vous n'avez pas d'échelle, vous allez vous mettre en difficulté", ajoute le patron de Stellantis.

Renault, Ford, General Motors. Quelque soit sa cible, Carlos Tavares compte bien participer à cette future consolidation.