AT&T voudrait créer, avec Discovery, un rival crédible face à Netflix

(Boursier.com) — AT &T, le géant américain des télécoms, se préparerait à une scission de ses activités médias, préalable à un rapprochement de ces dernières avec le groupe Discovery Inc. C'est du moins ce qu'affirment les sources ayant connaissance du sujet citées par Bloomberg. Il s'agirait alors d'un revirement de taille, moins de trois ans après l'acquisition de ces mêmes actifs pour 85 milliards de dollars. L'accord avec Discovery pourrait être annoncé dès cette semaine, croit savoir l'agence, citant ses sources, qui ont demandé à rester anonymes, les discussions étant privées. La transaction serait structurée en tant que Reverse Morris Trust, soit un rapprochement entre deux compagnies sans imposition.

Il s'agirait, plus stratégiquement, de combiner les actifs de Discovery dans la téléréalité et le vaste empire média d'AT&T. La nouvelle entité constituerait un concurrent de poids pour Netflix ou Disney. AT&T change donc de cap, après avoir passé des années à construire un groupe rassemblant activités télécoms et médias. Le groupe avait récupéré de nombreuses marques phares du divertissement lors de son acquisition de Time Warner finalisée en 2008.

Bloomberg indique que les négociations valoriseraient l'activité média d'AT&T à plus de 50 milliards de dollars, dette comprise - tandis que la firme new-yorkaise Discovery capitalise moins de 17 milliards de dollars pour l'heure à Wall Street. L'annonce d'un accord serait imminente. La nouvelle entité devrait être dirigée par l'actuel directeur général de Discovery, David Zaslav.