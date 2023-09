Atos : un 'plan B' à l'étude ?

(Boursier.com) — Atos aligne une cinquième séance de progression ce vendredi, sur un gain de 1,3% à 7,9 euros. Un rebond loin d'effacer la récente chute de l'entreprise de services du numérique. Et pour cause, l'action a perdu près de la moitié de sa valeur depuis début juin... L'annonce de la cession des activités historiques de services d'infogérance du groupe à EP Equity Investments (Daniel Kretinsky) à un prix négatif et une augmentation de capital extrêmement dilutive pour Eviden a provoqué de gros remous sur un dossier déjà malmené depuis plusieurs années.

Elle n'est également guère au goût d'une partie de la classe politique qui craint pour l'indépendance de la dissuasion nucléaire française... Un groupe de députés et sénateurs 'Les Républicains' a ainsi publié début août une tribune dans 'Le Figaro', dans laquelle ils s'inquiètent d'une cession qui risquerait de faire tomber les supercalculateurs utilisés pour le calcul des essais nucléaires virtuels sous contrôle étranger.

"L'hypothèse de voir un acteur étranger si puissant, s'approcher de nos capacités militaires ultra-sensibles, mérite toute notre attention", a écrit le groupe dirigé par le sénateur Cédric Perrin, vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. Même si le milliardaire tchèque a tenté de rassurer sur ce point ("Nous comprenons parfaitement l'importance stratégique des services d'Eviden pour la France et nous entendons respecter absolument la souveraineté nationale en cette matière"), la pilule a du mal à passer.

Au point qu'un 'plan B' serait à l'étude du côté du ministère français des Armées. 'La Lettre A' a en effet évoqué hier l'existence d'une note interne qui présenterait un plan détaillé pour sauver Atos. Selon ce document, ce projet serait mené par l'homme d'affaires français Yazid Sabeg (ancien patron et premier actionnaire de CS Group, racheté par Sopra Steria) avec le soutien d'un fonds émirati. Il impliquerait l'injection d'importantes liquidités dans le groupe tout en maintenant Atos dans son intégrité. Selon la lettre, Yazid Sabeg a été appelé par le ministère des Armées forcées fin 2022 en raison de sa connaissance du dossier, et a mis en place un 'plan B' qui semble également avoir été présenté à plusieurs banques. Ce plan impliquerait une recapitalisation d'un milliard d'euros, a minima, et un remaniement complet de l'équipe de direction d'Atos. Sopra Steria, avec lequel Yazid Sabeg entretient des liens historiques, aurait également été contacté.

Ce projet aurait cependant reçu des retours mitigés de la part du ministère et de l'état-major de l'armée, en raison de la nationalité extra-européenne du fonds émirati et du caractère stratégique de certaines activités d'Atos. Le dossier n'a pas fini d'animer la rentrée.