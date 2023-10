Atos : nouvelle chute, une nationalisation évoquée

(Boursier.com) — Au plus bas historique, Atos réduit légèrement ses pertes en début d'après-midi avec un titre qui cède 10% à 4,3 euros après avoir chuté de plus de 15% un peu plus tôt. Malgré le récent départ du contesté Bertrand Meunier, président du conseil d'administration, la société de services du numérique continue à faire la une de l'actualité. Comme rapporté par 'Les Echos, "à gauche comme à droite, des élus s'opposent aux discussions entre Atos et l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et certains en appellent maintenant à une 'nationalisation temporaire d'Atos'". En cause, le caractère stratégique du groupe et les questions de sécurité nationale et de souveraineté associées.

Deux projets font particulièrement parler. Le premier émane du chef du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix. Ce dernier "propose de consacrer 500 millions d'euros à la nationalisation d'Atos. Selon lui, la situation n'est pas si différente de celle des chantiers navals STX ". "Selon le plan de son groupe parlementaire, l'Etat garderait la main sur Atos le temps de stabiliser l'entreprise, de rassurer les créanciers et de lancer un nouveau tour de table invitant des entreprises françaises", détaille le quotidien.

Le socialiste Philippe Brun propose de son côté de "consacrer 390 millions d'euros à une prise de contrôle temporaire par l'Etat, non pas de l'entièreté d'Atos mais uniquement des activités stratégiques comme Big Data et Sécurité (BDS) et Atos Worldgrid (le spécialiste des logiciels de gestions pour les centrales nucléaires et divers organismes publics et parapublics)".

Ces deux scénarios de nationalisation soutenus par l'opposition ont peu de chances d'être adoptés par une majorité de députés, explique Bryan Garnier ('vendre'). L'attitude du gouvernement français et de sa majorité a été ne pas intervenir d'emblée sur Atos, mais plutôt d'attendre et voir. Le broker estime qu'ils cherchent à traiter les contrats Atos et Eviden qui concernent la souveraineté, un par un, en essayant d'obtenir l'assurance que la souveraineté est sauvegardée. Cela semble évident : les négociations avec Daniel Kretinsky pour la vente de Tech Foundations incluent cet aspect - et c'est probablement la raison pour laquelle la cession envisagée est désormais attendue pour le deuxième trimestre 2024. En outre, la valorisation de 372 millions d'euros proposée par le député PS Olivier Brun pour BDS implique un multiple dérisoire de 0,3x VE/ventes pour une entreprise générant près de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires...

Oddo BHF estime de son côté que ce dernier épisode ne devrait pas conduire à un changement de position du gouvernement. L'analyste doute que le gouvernement veuille impliquer des véhicules d'investissement publics, étant donné le risque de perte en capital et le fait qu'Atos est toujours en mesure de négocier avec les banques pour ajuster sa dette.

Allant dans ce sens, une source au ministère des Finances a déclaré, à la mi-journée, à 'Reuters' que le gouvernement n'envisageait par une nationalisation d'Atos.

En attendant, Alphavalue a dégradé le dossier à 'vendre' par et réduit son objectif de cours de 10,8 à 1,1 euro ! Le retard dans la vente des activités informatiques historiques d'Atos sera encore plus négatif en termes de développement commercial et de financement. "Nous avons perdu patience après maintenant 18 mois de blocage stratégique alors que les activités existantes souffrent et que de nouvelles affaires ne viendront pas en raison de la faiblesse très médiatisée de l'entreprise", souligne le broker. Ce dernier anticipe une augmentation de capital extrêmement dilutive...