Atos encore secoué après les nouvelles rumeurs

(Boursier.com) — Atos corrige encore de 10% à 19 euros sur le marché parisien... A la veille de la présentation du nouveau plan stratégique de l'entreprise de services du numérique, 'BFM Business' croit savoir que le groupe désormais dirigé par Rodolphe Belmer annoncera " l'isolation " de ses activités de services informatique dans une entité juridique distincte. "Cette nouvelle société, qui restera logée dans Atos, disposera d'une gouvernance et d'un bilan à part, afin de la gérer en autonomie", souligne le site d'informations. "L'autonomie des services informatiques est une étape vers leur vente à terme", explique à BFM un bon connaisseur d'Atos. "Mais les garder permet aussi d'éloigner les prédateurs qui n'en voulaient pas".

L'entité, qui regroupe la gestion de parcs informatiques pour les entreprises ainsi que les data centers d'Atos, plombe depuis de longs mois les résultats de la société et est notamment à l'origine de ses deux derniers avertissements sur résultats. Cette sorte de scission de ces activités résulterait d'un compromis entre le directeur général et son conseil d'administration, hostile aux mesures plus radicales présentées par Rodolphe Belmer.

Les rumeurs autour d'Atos vont bon train depuis plusieurs mois alors que le groupe ne pèse plus qu'un peu plus de 2 milliards d'euros en Bourse. Quoiqu'il en soit, l'Etat, client du groupe, aura son mot à dire en cas d'offre puisque certaines des activités d'Atos (cybersécurité) sont jugées stratégiques. A ce sujet, BFM précise que l'Elysée, via "son secrétaire général, Alexis Kohler, doit rencontrer cette semaine le directeur général d'Atos".

Pour Oddo BHF, la confirmation de cette information constituerait une mauvaise nouvelle dans la mesure où l'entreprise tente de vendre sa division de services informatique depuis près d'un an. Une cession est une tâche compliquée mais elle est l'un des principaux catalyseurs attendus par les actionnaires. "J'ai du mal à voir comment Atos peut éviter une dégradation en catégorie spéculative alors que S&P comptait sur une cession pour une réduction du ratio dette nette sur Ebitda du groupe", ajoute le broker.