Atos : des mouvements qui intriguent...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe de services Atos a saisi l'AMF concernant l'identité d'un nouvel actionnaire qui a déclaré détenir plus de 5% du capital, selon les informations de l'agence Reuters. "On a bien saisi l'AMF... On avait des incertitudes sur cet actionnaire", a expliqué une porte-parole du groupe, confirmant au passage les informations initialement rapportées par BFM Business.

Selon un avis publié le 17 mai par l'AMF, la société Finsur, basée dans l'Etat du Delaware, a déclaré détenir 5,08% du tour de table d'Atos. Le 21 mai, l'autorité de marché a fait savoir que Finsur était repassé sous le seuil de 5%, avec 4,23% du capital... Cette prise de participation résulte d'acquisitions et de cessions d'actions sur le marché, a encore précisé l'AMF.

La société Finsur était enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Mais, selon Infogreffe, elle a été radiée le 18 février 2020 et son propriétaire a créé une nouvelle société, Tiniance Investment.

Rappelons que le groupe Atos mène actuellement une revue complète des bilans de deux de ses filiales aux Etats-Unis après avoir identifié certaines "erreurs comptables". Le groupe doit refaire un point complet sur ce dossier qui a récemment plombé le cours de bourse. Les analystes en sauront plus lors de la présentation des résultats du premier semestre d'Atos qui est prévue le 28 juillet prochain.