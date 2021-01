Atos corrige, rumeur d'offre sur DXC

Atos corrige, rumeur d'offre sur DXC







Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos abandonne plus de 4% en bourse ce jeudi sous les 72 euros dans un marché très animé, alors que selon les sources de l'agence Reuters, le spécialiste français des services du numérique aurait effectué une proposition d'achat de son concurrent américain DXC Technology, proposition valorisée à plus de 10 milliards de dollars (8,2 milliards d'euros). Il s'agirait donc d'une opération potentielle majeure pour Atos, qui capitalise moins de 8 milliards d'euros. Les sources de Reuters croient savoir qu'Atos travaillerait avec des conseils concernant une acquisition de DXC, ex-filiale de Hewlett Packard Enterprise. Le Français aurait approché l'Américain en début de semaine. Les discussions n'en seraient toutefois qu'à un stade préliminaire, et il n'y aurait aucune certitude qu'un accord soit conclu.

DXC Technology est attendu en vive progression de 12% avant bourse à Wall Street.