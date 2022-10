Atos bondit à nouveau, le président serait sur le départ

(Boursier.com) — Atos accélère à nouveau ce matin avec un titre qui s'adjuge plus de 8,5% à 9,3 euros. Alors que la spéculation autour de la société de services informatiques reste forte compte tenu du plongeon de l'action cette année et des multiples déboires rencontrés par le groupe, Bertrand Meunier quittera ses fonctions à l'occasion de la scission de l'entreprise, affirme 'BFM Business'. Le président d'Atos est la cible de plusieurs actionnaires minoritaires, dont Sycomore, mécontents de la forte baisse de la valeur de la société.

Atos a annoncé en juin dernier sa scission en deux sociétés cotées : SpinCo (Evidian) qui combinerait les activités à fort potentiel dans le Digital, la Big Data et la Sécurité (BDS) et TFCo (Atos) qui regrouperait les métiers historiques de services informatiques d'Atos. "L'opération avance plus vite que prévu et devrait être bouclée fin juin 2023", précise le site d'informations, en citant une source proche d'Atos.

La firme a indiqué la semaine passée avoir reçu et repoussé une offre de Onepoint, en association avec le fonds de capital-investissement britannique ICG, pour l'acquisition potentielle de sa branche Evidian, pour une valeur d'entreprise indicative de 4,2 milliards d'euros.

Si la nouvelle peut a priori sembler positive pour les actionnaires qui souhaitent le départ de B.Meunier, ce serait en fait " plutôt une mauvaise nouvelle ", estime Oddo BHF ('sous-performer'). Juin prochain, c'est loin, et le dirigeant semble toujours contre une cession de l'unité Evidian ou de la seule activité de cybersécurité, selon l'analyste. Sans de telles ventes, le titre pourrait être sous "très forte pression" en raison de la détérioration des multiples macro et sectoriels et d'éventuels problèmes de liquidité...