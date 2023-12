Atos : Airbus de retour dans le game ?

(Boursier.com) — Les bruits de couloir autour d'Atos se multiplient. Le dernier en date vient du 'Figaro' qui annonce qu'Airbus est en pourparlers avancés pour racheter les activités big data et cybersécurité (BDS) de la société de services du numérique. Citant deux personnes sans les nommer, le quotidien précise que le géant de l'aéronautique et le Conseil d'administration d'Atos ont entamé des discussions bilatérales, sans aucun autre acteur dans les négociations.

Atos ne commente pas les rumeurs du marché, a déclaré un porte-parole de la société à 'Bloomberg News' en réponse à une demande de commentaires. Airbus a également indiqué qu'il ne faisait aucun commentaire sur les rumeurs du marché.

En février, l'avionneur européen avait officiellement manifesté son intérêt pour prendre 29,9% d'Eviden avant de faire marche arrière. Comme le rappelle le quotidien, d'un côté, certaines voix politiques à Paris avaient jugé que la nationalité franco-allemande de l'avionneur posait un problème de souveraineté au regard du caractère stratégique de certaines activités de BDS, notamment le calcul haute performance à des fins militaires. Par ailleurs, l'un des actionnaires d'Airbus, le fonds britannique TCI, avait fait pression sur l'avionneur pour qu'il abandonne une opération qu'il jugeait plus politique que stratégique...

Les deux parties avaient néanmoins indiqué qu'elles continuaient de discuter d'autres options et poursuivaient le travail concernant un partenariat stratégique et technologique de long terme entre Airbus et Eviden. "Maintenant qu'ils sont revenus sur le sujet, ils ne vont pas abandonner", indique au journal un très bon connaisseur de l'avionneur. Le feuilleton continue.