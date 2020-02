Arkema dopé par les spéculations

Crédit photo © Arkema

(Boursier.com) — Arkema vient de connaître une belle poussée de fièvre ce mardi, jusqu'à 93,36 euros en séance, et prend encore 5,9% à 89,46 euros dans un volume bien garni. Selon les informations de Bloomberg, le chimiste mènerait une revue de son portefeuille, l'activiste Elliott construisant dans le même temps sa participation. Arkema évaluerait des cessions d'actifs, dont celle de la division PMMA... Elliott Management aurait donc apparemment stimulé le dossier, selon les personnes 'ayant connaissance de la situation' citées par Bloomberg. Thierry Le Henaff, le patron du groupe de chimie, se montrerait proactif dans la revue du portefeuille plutôt que d'attendre une potentielle campagne d'activiste ou des intérêts acheteurs. Elliott a constitué une petite participation au capital et n'en a pas encore publiquement révélé le niveau. Les intentions de la firme ne sont pas non plus connues à ce stade.

Bloomberg évoque, parmi les options considérées par Arkema, une vente d'une division fabriquant des polymères de type verre, d'une valeur de plus d'un milliard d'euros. Les unités de peroxyde d'hydrogène ou de fluorochimie d'Arkema pourraient également sortir du périmètre, selon les sources de l'agence, mais aucune décision finale n'aurait été prise...