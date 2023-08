ArcelorMittal : US Steel dans le viseur ?

(Boursier.com) — ArcelorMittal pourrait passer à l'offensive sur US Steel. Le deuxième sidérurgiste mondial examine la possibilité d'une offre sur l'Américain, déjà convoité par d'autres sociétés, affirme 'Reuters' en citant des sources au fait du dossier. Cette hypothèse fait l'objet de discussions entre ArcelorMittal et ses banquiers d'investissement et rien n'indique encore qu'elle se concrétisera, ont ajouté ces sources.

US Steel a annoncé dimanche étudier ses options stratégiques après avoir rejeté une offre de rachat du sidérurgiste rival Cleveland-Cliffs le valorisant à environ 7,3 milliards de dollars, qu'il a qualifiée de "déraisonnable". Le groupe industriel non coté Esmark a ensuite proposé lundi de racheter US Steel pour 7,8 milliards de dollars.

US Steel est devenue une cible après plusieurs trimestres de baisse de ses revenus et bénéfices en raison d'une hausse du coût des matières premières et de l'énergie. ArcelorMittal doit également faire face à un ralentissement de la demande mondiale. Pour le groupe issu du rapprochement entre Arcelor et Mittal, une offre réussie marquerait un retour aux États-Unis trois ans seulement après que la firme eut vendu la quasi-totalité de ses actifs américains à Cliffs.