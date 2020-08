Apple : intéressé par TikTok ?

(Boursier.com) — Les spéculations autour de la reprise de TikTok vont bon train. Après que Microsoft eut confirmé son intérêt pour le rachat des activités américaines du groupe chinois, dans le collimateur de Donald Trump, Apple aurait également exprimé ses intentions pour TikTok. Selon 'Axios', qui ne cite pas ses sources, des groupes de capital-investissement "tourneraient" également autour la firme asiatique.

Une information que n'a pas tardé à démentir le groupe de Cupertino. Un porte-parole d'Apple vient en effet de déclarer à Axios qu'il n'y avait aucune discussion concernant un rachat de TikTok.

Les autorités américaines estiment que l'application, très populaire, constitue une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis en raison de l'accès aux données personnelles de ses utilisateurs qu'elle donne à ses propriétaires. Bannie en Inde et à Hong Kong, la plateforme de vidéos revendique 165 millions d'utilisateurs au pays de l'oncle Sam. Donald Trump a donné hier 45 jours au groupe chinois pour conclure la vente de ses activités américaines sous peine d'interdiction outre-Atlantique. Microsoft a précisé hier qu'il espérait parvenir à un accord avec la société asiatique au plus tard le 15 septembre pour le rachat de ses opérations aux Etats-Unis mais aussi au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Selon les derniers bruits de couloir, la valorisation totale de Tiktok pourrait s'élever à 50 milliards de dollars mais la cession contrainte des activités américaines et d'autres branches à l'unité devrait probablement rapporter des sommes "nettement moins importantes"...