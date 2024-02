Apple : encore des ennuis en vue ?

(Boursier.com) — Apple , désormais deuxième capitalisation boursière mondiale derrière Microsoft, avec environ 2.800 milliards de dollars de valorisation contre plus de 3.000 milliards pour le géant software, accumule les soucis depuis quelques temps. Les dernières déclarations de Berkshire Hathaway, la firme de Warren Buffett, montrent que Berkshire a réduit ses positions sur Apple, mais aussi HP et Paramount Global... La société d'investissement d'Omaha s'est renforcée en revanche sur les dossiers Occidental Petroleum, Chevron et Sirius XM. Les déclarations concernent les mouvements de Berkshire en fin d'année 2023 : Ainsi, Berkshire Hathaway a cédé environ 10 millions d'actions Apple durant le quatrième trimestre.

Amende en vue en Europe ?

Pendant ce temps, l'Union européenne s'apprête à infliger à Apple une amende d'environ 500 millions d'euros pour des "infractions présumées au droit européen de la concurrence", rapporte le 'Financial Times'. L'amende devrait être annoncée au début du mois prochain, selon le quotidien économique britannique...

La Commission européenne, qui a déjà accusé l'année dernière le groupe Apple d'enfreindre sa réglementation en matière de concurrence sur le marché de la diffusion de musique en continu par le biais de l'App Store, qui empêche les développeurs d'informer les utilisateurs des autres options d'achat, a refusé de commenter l'article du Financial Times...

Pression en Californie

Rappelons que début février, une juge fédérale américaine a autorisé des dizaines de millions de clients d'Apple, qui accusent la société d'entretenir un monopole avec ses applications sur l'App Store, à lancer une action de groupe...

En mars 2022, la juge Yvonne Gonzalez Rogers avait pourtant refusé de valider une action de groupe... Elle a cependant changé d'avis après que le nombre de plaignants eut été réduit pour inclure uniquement les détenteurs d'un compte Apple qui ont dépensé 10 dollars ou plus pour une application ou des achats intégrés... Mark Rifkin, avocat des consommateurs, s'est dit "extrêmement satisfait" et "impatient" de passer à la phase suivante de cette affaire vieille de 12 ans.

Yvonne Gonzalez Rogers a également supervisé le procès pour pratiques anticoncurrentielles intenté par Epic Games, le créateur du jeu vidéo "Fortnite", à l'encontre d'Apple...

En septembre 2021, elle avait ordonné à Apple d'assouplir l'une des règles essentielles de l'App Store, qui interdit aux développeurs d'applications d'orienter leurs clients vers d'autres modes de paiement que celui d'Apple...

Une cour d'appel fédérale a confirmé l'essentiel de cette décision en avril 2023, et la Cour suprême des États-Unis a refusé de se prononcer sur le sujet le mois dernier...