Apple discuterait batteries pour VE avec deux groupes chinois

(Boursier.com) — Apple discuterait avec les sociétés chinoises CATL et BYD en vue de la fourniture de batteries pour son projet de véhicule électrique. Selon des sources proches du dossier citées par 'Reuters', il n'est pas du tout certain qu'un accord soit trouvé alors que la firme de Cupertino a fait de la construction d'usines aux États-Unis une condition sine qua non pour les fournisseurs potentiels de batteries.

CATL, qui fournit les principaux constructeurs automobiles, dont Tesla, serait ainsi réticent à construire une usine aux États-Unis en raison des tensions politiques entre Washington et Pékin ainsi que de problèmes de coûts.

Apple serait favorable à l'utilisation de batteries en phosphate de fer et lithium qui sont moins chères à produire car elles utilisent du fer au lieu du nickel et du cobalt. Il n'est par ailleurs pas précisé si les discussions avec CATL et BYD portent sur la technologie ou des conceptions propres à Apple alors que le groupe californien travaillerait depuis de longs mois sur une batterie révolutionnaire.

De nombreux fabricants de batteries augmentent leur production pour répondre à une demande en forte hausse, les constructeurs automobiles accélérant leur passage aux véhicules électriques pour se conformer aux règles d'émission plus strictes visant à lutter contre le réchauffement climatique. Reuters a rapporté la semaine dernière que CATL prévoyait de construire une nouvelle usine de batteries automobiles à Shanghai, poursuivant ainsi une expansion fulgurante qui lui permettra de consolider sa position de premier fournisseur mondial.