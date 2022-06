Aperam étudierait un rapprochement avec l'Espagnol Acerinox

(Boursier.com) — Grosse opération à venir dans l'acier européen ? Aperam serait en train de travailler sur un rapprochement avec l'Espagnol Acerinox, croit savoir 'Bloomberg' en citant des personnes au fait de la question. Les entreprises auraient engagé divers conseillers en vue d'une éventuelle opération. Toute combinaison nécessiterait le soutien de la famille Mittal, qui contrôle encore environ 40% d'Aperam, ainsi que de la famille March d'Espagne, qui est le plus grand actionnaire d'Acerinox avec 18% du tour de table via un véhicule d'investissement, ont précisé les sources de l'agence. Aucune décision finale n'a été prise et les négociations pourraient encore échouer.

Un rapprochement entre Aperam, scindé d'ArcelorMittal en 2011, et Acerinox pourrait toutefois attirer l'attention des autorités réglementaires car les deux entreprises font partie des plus grands fabricants d'acier inoxydable en Europe. Acerinox est par ailleurs leader du marché aux États-Unis et dans plusieurs autres régions du monde, notamment en Afrique du Sud et en Asie.

ArcelorMittal, bien qu'étant principalement un producteur d'acier, est très présent dans le secteur de l'acier inoxydable en Europe grâce à sa participation de 40% dans Aperam, cotée à Amsterdam. La fabrication d'acier et la production d'acier inoxydable sont néanmoins deux industries différentes.