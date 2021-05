Amazon va s'offrir James Bond et Rocky

(Boursier.com) — Amazon serait désormais tout proche d'un accord en vue de l'acquisition du studio d'Hollywood MGM Holdings. Le Wall Street Journal fait état d'une opération de près de 9 milliards de dollars comprenant la dette. Le WSJ cite des sources familières de la question. MGM deviendrait alors un actif de streaming de choix pour le groupe de Jeff Bezos. Un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, si l'on en croit les sources du journal, du moins si les discussions n'échouent pas à la dernière minute...

Amazon, géant américain du e-commerce également très présent dans le streaming vidéo via Amazon Prime Video, pourrait donc bien s'offrir un morceau de choix.

Plus tôt ce mois, le New York Times croyait savoir que le Californien de Cupertino Apple et le géant des médias Comcast avaient aussi étudié ce dossier Metro-Goldwyn-Mayer. Sans citer de sources, le NYT affirmait que les prétendants auraient conclu que MGM valait environ 6 milliards de dollars, nettement moins que les 9 milliards de dollars escomptés par le studio.

Amazon ne semble pas de cet avis. Il s'agirait de la deuxième plus grosse acquisition réalisée par le groupe de commerce en ligne, après un rachat de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017.

Metro-Goldwyn-Mayer, légendaire studio cinématographique de Las Vegas, est surtout connu pour sa franchise 'James Bond', mais détient aussi la chaîne TV payante Epix et conçoit des séries ou shows tels que 'The Handmaid's Tale', 'Vikings', 'Fargo', 'Shark Tank' (...). Le catalogue de MGM compte environ 4.000 films, avec également les franchises 'Rocky', 'RoboCop' et 'Legally Blonde'.

MGM était valorisé 5,5 milliards de dollars dette comprise en décembre. Amazon n'a pour l'heure pas commenté la rumeur. On sait quoi qu'il en soit que le studio au lion rugissant est à vendre depuis la fin de l'année dernière et qu'il faudra pour se l'offrir un acteur de poids désireux de renforcer ses contenus, ce qui fait sans doute du groupe de Bezos le premier prétendant pour ajouter l'agent 007 à son service.

MGM est l'un des rares studios d'Hollywood à ne pas encore avoir été absorbé par un conglomérat. Netflix avait discuté avec MGM de l'acquisition de son film de James Bond, 'No Time To Die', en vue d'une diffusion en streaming, mais le prix exigé par le studio avait été jugé prohibitif. L'actionnaire majoritaire de MGM est Anchorage Capital, qui a commencé à racheter sa dette en 2010 dans le cadre du plan de faillite consécutif à la crise financière. MGM s'est depuis fortement redressé. Le studio affichait au premier trimestre un bénéfice net de 29 millions de dollars pour des revenus de 403 millions.