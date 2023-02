Amazon : des services d'actifs numériques et des NFT !

(Boursier.com) — Le géant du commerce électronique Amazon serait sur le point de lancer sa propre entreprise d'actifs numériques, y compris des initiatives NFT, selon un rapport de Blockworks. Les projets d'Amazon pourraient ainsi inclure des blockchains de niveau 1, des jeux basés sur les blockchains, des échanges d'actifs numériques et des applications NFT...

"Le groupe pourrait être bien placé pour capitaliser sur des projets qui sont restés dans les cartons à l'issue d'une année particulièrement difficile sur le marché des cryptos", estime ainsi les analystes de chez eToro. De quoi rappeler que l'une des parties les plus lucratives de l'activité du groupe américain est sa plate-forme d'hébergement Web Amazon Web Services (AWS). "De ce point de vue, l'entrée dans l'espace Web3 est tout à fait logique pour le groupe et permettra à Amazon d'explorer de nouveaux domaines et de rester dans le jeu au fur et à mesure de son développement dans les prochaines années".

Par ailleurs, Amazon vient d'annoncer que son portefeuille d'énergie renouvelable représentait désormais plus de 20 GW, soit la consommation annuelle d'électricité de 15,3 millions de foyers européens. En France, Amazon avait présenté deux projets d'envergure de parcs solaire en France : le premier situé à Préchac (Gironde) d'une capacité de 15 MW dont la mise en service est prévue en 2023, et le second d'une capacité de 23,4 MW situé à Saint-Frichoux (Aude) dont la mise en service est prévue en 2025.

Ces deux projets portent la capacité totale d'énergie renouvelable à ce jour à 40 MW dans le pays soit la consommation annuelle de plus de 10.000 foyers français...