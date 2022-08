Allianz pourrait céder ses activités en Arabie saoudite

(Boursier.com) — Allianz chercherait à se séparer de ses activités en Arabie saoudite. Dans le cadre de sa stratégie visant à rationaliser son portefeuille et à lever des fonds, le géant allemand de l'assurance travaille avec un conseiller sur la cession potentielle de sa participation majoritaire dans Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance, croit savoir 'Bloomberg', en citant des personnes proches du dossier. Allianz Saudi Fransi ne vaut plus qu'environ 231 millions de dollars à Riyad après avoir vu son titre chuter de près de 45% cette année.

Les délibérations n'en sont qu'à leurs débuts et Allianz pourrait encore décider de conserver cet actif, précise l'agence. Créée en 2007, Allianz Saudi Fransi est une joint-venture entre Allianz et Banque Saudi Fransi. Allianz détient une participation de 51% dans l'entreprise qui propose des produits individuels tels que l'assurance automobile et voyage, ainsi que des services aux entreprises.

D'autres assureurs auraient exprimé un intérêt préliminaire pour acquérir la participation du colosse allemand.