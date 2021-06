ALD prêt à changer de dimension en se rapprochant de LeasePlan ?

ALD prêt à changer de dimension en se rapprochant de LeasePlan ?







(Boursier.com) — ALD prêt à changer de dimension ? 'Bloomberg', qui avait déjà évoqué cette hypothèse il y a quelques mois, affirme que la filiale de la Société Générale spécialisée dans le leasing de voitures pourrait se rapprocher de son concurrent LeasePlan. Citant des personnes proches du dossier, l'agence croit savoir qu'ALD est en pourparlers avec les propriétaires du groupe néerlandais, un consortium comprenant notamment TDR Capital. Les sources de Bloomberg précisent qu'ALD a mené une enquête approfondie sur les activités de LeasePlan, l'un des leaders du secteur.

Bien que le consortium se concentre actuellement sur les discussions avec ALD, d'autres prétendants pourraient encore se manifester. Aucun accord définitif n'a été conclu et les discussions peuvent encore tomber à l'eau.

Une fusion entre LeasePlan et ALD, qui gère près de 1,8 million de véhicules dans 43 pays, déboucherait sur la création d'un géant européen du leasing automobile. LeasePlan propose des contrats de location de véhicules personnels et supervise des flottes d'entreprises. Le groupe gère environ 1,7 million de véhicules dans plus de 30 pays, selon son site web. Il a réalisé un chiffre d'affaires de près de 9,85 milliards d'euros l'année dernière.

Aucun montant relatif à l'éventuelle opération n'est évoqué mais les actionnaires de LeasePlan cherchent à obtenir une valorisation d'environ 10 milliards d'euros, affirmait 'Bloomberg' en mars dernier. En 2018, ils avaient tenté d'introduire en bourse la société avec une valorisation estimée alors à 7,5 milliards d'euros. L'IPO avait finalement été annulée en raison de conditions de marché jugées défavorables.