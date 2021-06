Airbus : un A350 cargo bientôt lancé ?

Crédit photo © EADS

(Boursier.com) — Airbus s'apprêterait à passer à l'offensive sur le marché des avions dédiés au fret en lançant une version cargo de son A350. Selon les 'traditionnelles' sources proches du dossier de 'Bloomberg', le constructeur européen s'est entretenu avec plus d'une douzaine de clients potentiels et demandera au Conseil d'administration l'autorisation de commercialiser le nouvel avion dans les semaines à venir, à condition qu'il puisse obtenir suffisamment d'engagements fermes.

La version cargo de l'appareil serait basée sur un A350-900 modifié et pourrait être légèrement plus longue que la version passagers. Il faudrait néanmoins attendre plusieurs années pour que le groupe obtienne les approbations réglementaires nécessaires pour l'entrée en service de l'avion.

Alors que Boeing a longtemps eu la mainmise sur ce segment de marché, notamment du côté des gros porteurs avec ses modèles 777, 767 et 747, cette information n'est pas surprenante dans la mesure où le patron d'Airbus, Guillaume Faury, a lui-même déclaré en avril qu'il souhaitait défier Boeing et que l'A350, un avion moderne et léger doté d'ailes et d'une coque en fibre de carbone, serait "un candidat solide" pour un avion-cargo. D'autant que l'avion est nettement plus 'propre' que les appareils des générations précédentes à une époque où la question environnementale occupe une place prépondérante.