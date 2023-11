Airbus : Turkish Airlines serait tout proche de passer une énorme commande

(Boursier.com) — Airbus a trouvé un accord de principe avec Turkish Airlines concernant une 'commande significative'. Le géant européen devrait officialiser ce contrat dans les prochains jours, lors du Salon aéronautique de Dubaï. L'agence de presse officielle turque 'Anadolu' a indiqué au cours du week-end que la compagnie nationale était tout proche d'une commande portant sur 355 avions Airbus, dont 75 gros-porteurs A350-900 et 15 A350-1000. 250 appareils de la famille A321 neo feraient également partie du deal, qui pourrait tout simplement être l'un des plus importants de l'histoire de l'industrie. La Turquie a déclaré publiquement depuis des mois qu'elle souhaitait passer une grosse commande dans le but de presque doubler sa flotte pour la porter à environ 800 avions au cours de la prochaine décennie.