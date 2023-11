Airbus : Thai Airways devrait passer une grosse commande

(Boursier.com) — Thai Airways International serait proche de passer une grosse commande de gros-porteurs auprès d'Airbus et de Boeing. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', la compagnie asiatique devrait acquérir 80 avions long-courrier dans le cadre d'un accord qui comprendrait des commandes fermes, des options et des droits d'achat. Elle serait également sur le point de conclure un accord pour la location d'une douzaine de petits porteurs, précisent les sources.

Le transporteur n'a pas encore décidé de la composition finale de l'accord, et les contours de la commande pourraient encore changer, ont souligné certaines personnes, ajoutant qu'un accord pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Le deal pourrait néanmoins inclure jusqu'à 40 Boeing, très probablement le modèle 787 Dreamliner, tandis que la commande d'Airbus dépendrait du motoriste Rolls-Royce, seul fournisseur des avions A350 et A330neo. Le patron de la Thai a récemment critiqué Rolls Royce pour sa position plus dure en matière de prix.

Thai Airways exploite environ 65 avions, contre 103 avant la pandémie de Covid, et fait toujours l'objet d'un plan de réhabilitation de sa dette supervisé par la justice après avoir déposé une demande de mise en faillite en 2020. Elle espère sortir de ce programme l'année prochaine. Plus de 50% de son personnel a été licencié dans le cadre de la restructuration.