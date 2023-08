Airbus ou Boeing pour American Airlines ?

(Boursier.com) — Nouvelle bataille en vue entre Airbus et Boeing. American Airlines serait en pourparlers avec les deux constructeurs au sujet d'une potentielle commande de plus de 200 appareils à fuselage étroit (options comprises). Selon les sources de 'Bloomberg', la compagnie aérienne, dont les négociations sont en cours depuis plusieurs mois, envisagerait d'acquérir des 737 Max et des A321neo pour remplacer ses modèles monocouloirs 737-800, A319 et A320 plus tard cette décennie.

"Nous discutons avec Boeing et Airbus de nos besoins en avions à fuselage étroit pour la seconde moitié de cette décennie et au-delà", a indiqué la première compagnie aérienne américaine. "En raison du jeune âge de nos avions, les besoins de remplacement de notre flotte sont très limités. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les investissements en aéronefs pour les prochaines années et probablement jusqu'à la fin de la décennie atteignent en moyenne environ 3,5 milliards de dollars par an", avait expliqué le groupe aérien le mois dernier.

Des sources de l'industrie ont déclaré à 'Reuters' que les pourparlers en étaient à un stade précoce et qu'aucune décision n'était imminente.