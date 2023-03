Airbus : nouveau retard pour l'A321XLR ?

(Boursier.com) — Les clients de l'A321XLR pourraient patienter un peu plus longtemps avant de recevoir leurs premiers appareils. Selon les sources de 'Bloomberg', l'avionneur européen est en train d'informer ses clients d'un certain délai avec des retards qui varient selon les compagnies aériennes, mais qui ne seraient que de quelques mois. Airbus fait face à des problèmes de production dans ses usines et à l'examen des autorités de régulation en lien avec un nouveau réservoir de carburant central arrière, moulé dans la partie inférieure du fuselage.

Airbus présente l'A321 XLR comme un modèle qui changera la donne parmi sa flotte d'avions à fuselage étroit, l'appareil présentant une plus grande autonomie rendue possible par l'ajout de ce nouveau réservoir. L'A321 XLR doit par exemple permettre de relier Londres à Miami ou Tokyo à Sydney. Airbus avait initialement prévu une entrée en service de l'avion d'ici la fin 2023, mais a repoussé ce calendrier à la mi-2024 en raison notamment de l'examen poussé des autorités.

En privé, les acheteurs craignent que les exigences de certification ne repoussent l'arrivée de l'avion sur le marché à la fin 2024 ou au début de 2025, précisent les sources de l'agence. S'exprimant lors d'un déjeuner à Washington mardi, le PDG d'Airbus Guillaume Faury a déclaré que l'entrée en service de la XLR était toujours en bonne voie pour le deuxième trimestre 2024, conformément à ce que l'avionneur a déclaré lors de la publication de ses résultats annuels le mois dernier.