Airbus : le transporteur saoudien Flynas pourrait passer commande au Bourget

(Boursier.com) — Si toutes les rumeurs ses concrétisent la semaine prochaine, l'édition 2023 du Salon du Bourget pourrait s'avérer mémorable pour Airbus... La dernière en date vient d'Arabie saoudite. Selon les traditionnelles sources proches du dossier de 'Bloomberg', Flynas serait en pourparlers avec le géant européen en vue de dévoiler un accord dès le début de l'évènement. La compagnie aérienne saoudienne à bas coûts exploite une flotte entièrement Airbus et a récemment commandé un mélange d'avions A320neo et A321XLR. La société possède également quelques gros-porteurs A330 utilisés principalement pour le pèlerinage du Hajj...

L'année dernière, Flynas, qui envisage d'établir deux bases locales dans deux autres pays dans le cadre d'un plan visant à devenir le plus grand transporteur low-cost du Moyen-Orient, a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre ses commandes d'appareils existantes à 250 avions.

L'agence rappelle que l'Arabie saoudite injecte massivement de l'argent dans son industrie aéronautique dans le but de rendre l'économie moins dépendante au pétrole et de devenir l'une des principales destinations touristiques au monde d'ici 2030. Flynas, qui a commencé à voler sous le nom de Nas Air en 2007, appartient en partie à Kingdom Holding Co, le véhicule d'investissement du Prince Alwaleed Bin Talal.