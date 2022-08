Airbus : la grosse commande d'A220 de Jet Airways se préciserait

(Boursier.com) — Jet Airways, qui se prépare à renaitre de ses cendres, serait en pourparlers avancés avec Airbus en vue d'une commande d'une cinquantaine d'A220. Selon les sources de 'Bloomberg', l'accord, qui atteindrait près de 1,8 milliard de dollars, serait toujours en cours de finalisation et n'aurait pas encore été signé. Il n'est par ailleurs pas encore clair si les avions seront tous achetés directement par la compagnie aérienne ou loués auprès de sociétés de leasing.

La compagnie aérienne, autrefois le premier transporteur privé indien, fait l'objet d'une restructuration sous contrôle judiciaire et cherche à réintégrer en force un marché domestique ultra-concurrentiel où IndiGo continue à dominer avec plus de 50% de parts de marché. Plus d'une demi-douzaine de transporteurs se partagent le reste.

Jet Airways serait également en pourparlers séparés avec Boeing et Airbus pour une commande "importante" potentielle d'appareils de la famille 737 Max ou A320neo. La compagnie aérienne est "dans les toutes dernières étapes des discussions" avec les loueurs et les avionneurs pour les appareils, ainsi que pour les moteurs, a déclaré à l'agence un représentant des futurs propriétaires du transporteur. "Nous annoncerons notre choix d'avions, notre approvisionnement et notre plan de flotte lorsque le processus sera terminé".